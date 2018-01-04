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Авраам Грант подписал контракт с индийским "Норт-Ист Юнайтед"

Бывший главный тренер сборной Ганы и "Челси" Авраам Грант подписал контракт с индийским "Норт-Ист Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

62-летний наставник будет занимать должность технического советника. После 8 туров "Норт-Ист Юнайтед" занимает предпоследнее место в чемпионате Индии.
Сегодня, 19:57
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мне кажется он бы с Гинером спелся бы
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:17) #
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Масса команд в разных странах которые находятся на предпоследним месте ....в расчёт не беру где то семь -десять стран из Европы...подписали бы ну очень Великого советника.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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