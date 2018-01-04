Бывший главный тренер сборной Ганы и "Челси" Авраам Грант подписал контракт с индийским "Норт-Ист Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.62-летний наставник будет занимать должность технического советника. После 8 туров "Норт-Ист Юнайтед" занимает предпоследнее место в чемпионате Индии.