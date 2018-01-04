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Тибо Куртуа близок к подписанию нового контракта с "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заключит с клубом новое соглашение, передает Telegraph.

Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что зарплата Куртуа по условиям нового контракта составит 10,5 миллиона фунтов в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 20:03
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№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:16) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Челси просто обязан подписать с отличным КИПЕРОМ контракт.....если бы не Он ....Арсенал выиграл бы матч с Челси ну с очень не приличным счётом.

а по мне Челси не имели права отпускать Чеха
Куртуа в Мадриде и Куртуа в Челси - это словно два разных кипера.и не в лучшую сторону
Регистрация: 1.02.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:06) #
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Челси просто обязан подписать с отличным КИПЕРОМ контракт.....если бы не Он ....Арсенал выиграл бы матч с Челси ну с очень не приличным счётом....и Чех в матче то же был в порядке.....но Куртуа в матче был гораздо сильней.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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