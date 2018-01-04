Тибо Куртуа близок к подписанию нового контракта с "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа заключит с клубом новое соглашение, передает Telegraph.Новый контракт будет рассчитан до конца сезона-2022/23.Отмечается, что зарплата Куртуа по условиям нового контракта составит 10,5 миллиона фунтов в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.