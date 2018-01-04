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Диего Форлан подписал контракт с "Китчи"

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан перешел в "Китчи", сообщает официальный сайт клуба из Гонконга.

38-летний нападающий присоединится к команде 10 января. "Китчи" после 8 туров лидирует в чемпионате Гонконга.
Теги: Форлан
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: TrustMe (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Великолепный футболист! Любой клуб в России усилил бы. Да только никто не зовет!


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
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