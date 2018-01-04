Диего Форлан подписал контракт с "Китчи"

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан перешел в "Китчи", сообщает официальный сайт клуба из Гонконга.38-летний нападающий присоединится к команде 10 января. "Китчи" после 8 туров лидирует в чемпионате Гонконга.