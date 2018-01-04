Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Политика
|Гонвжик
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Red fox
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Гонвжик
|Зенит
|sema
|Mузыка
|utekay
|Выкладываем свои фотки)
|Контюрич
|Кто на чем ездит или у кого какая машина
|Контюрич
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:01
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут (1)
17:19
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018" (18)
15:58
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» и подписании контракта вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова с бельгийским «Брюгге». Напомним, что частью сделки по трансферу Смолова в «Зенит», по некоторой информации, должен стать переход в «Краснодар» одного из двух игроков петербургской команды: Юрия Жиркова или Артема Дзюбы.
- Если говорить о роли Смолова в «Краснодаре», то это, безусловно, ведущий игрок своей команды. И для «Краснодара» это не совсем удачный бартер, - говорит Бышовец. - Что касается Федора, то при его переходе в «Зенит, конечно, надо ориентироваться на национальную команду. Нужно ориентироваться на возможность использовать Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом коллективе — всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра не ищут. Потому что Смолов в «Краснодаре» показал себя лидером, и думаю, что одним из лучших игроков российского чемпионата.
- Приезд Артема Дзюбы или Юрия Жиркова, в какой степени компенсировал бы «Краснодару» потерю Смолова?
-Возможно, переход Дзюбы — это компенсация, но здесь тоже есть определенные проблемы: он уже в том возрасте, когда переход из команды в команду — это не всегда хорошо. Здесь тоже есть определенный риск. Что касается Жиркова, то пик Юры уже прошел. Его игры в «Зените» и национальной команде в целом были удовлетворительны, но смена клуба опять же может отрицательно повлиять на игру, хотя его опыт и уровень в целом могут быть полезны «Краснодару».
- Если Смолов пока еще никуда не перешел, то переход Владимира Губулова в «Брюгге» - дело решенное. Стал ли неожиданным этот трансфер?
-Не стал бы переоценивать эту ситуацию. Это такая благоприятная случайность. Но только если выбор на Габулова, конечно, пал неслучайно: он провел очень хороший сезон в «Арсенале». Но говорить о перспективах, говорить о том, что это как-то кардинально меняет отношение к нашим игрокам и видеть в этом какой-то прорыв, я бы не стал. Можно порадоваться за Владимира, что у него появилась возможность поехать в европейский чемпионат. Для него это вызов. Думаю, что это не совсем благоприятно для «Арсенала», потому что
игра Габулова, его умение управлять обороной и создание хорошей атмосферы в команде, очень важны для «Арсенала». Конечно, для него этот отъезд может быть потерей. Для Габулова же «Брюгге», мое мнение, будет клубом, где он завершит игровую карьеру. Возможно, прекрасным завершением его карьеры.
- Если говорить о роли Смолова в «Краснодаре», то это, безусловно, ведущий игрок своей команды. И для «Краснодара» это не совсем удачный бартер, - говорит Бышовец. - Что касается Федора, то при его переходе в «Зенит, конечно, надо ориентироваться на национальную команду. Нужно ориентироваться на возможность использовать Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом коллективе — всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра не ищут. Потому что Смолов в «Краснодаре» показал себя лидером, и думаю, что одним из лучших игроков российского чемпионата.
- Приезд Артема Дзюбы или Юрия Жиркова, в какой степени компенсировал бы «Краснодару» потерю Смолова?
-Возможно, переход Дзюбы — это компенсация, но здесь тоже есть определенные проблемы: он уже в том возрасте, когда переход из команды в команду — это не всегда хорошо. Здесь тоже есть определенный риск. Что касается Жиркова, то пик Юры уже прошел. Его игры в «Зените» и национальной команде в целом были удовлетворительны, но смена клуба опять же может отрицательно повлиять на игру, хотя его опыт и уровень в целом могут быть полезны «Краснодару».
- Если Смолов пока еще никуда не перешел, то переход Владимира Губулова в «Брюгге» - дело решенное. Стал ли неожиданным этот трансфер?
-Не стал бы переоценивать эту ситуацию. Это такая благоприятная случайность. Но только если выбор на Габулова, конечно, пал неслучайно: он провел очень хороший сезон в «Арсенале». Но говорить о перспективах, говорить о том, что это как-то кардинально меняет отношение к нашим игрокам и видеть в этом какой-то прорыв, я бы не стал. Можно порадоваться за Владимира, что у него появилась возможность поехать в европейский чемпионат. Для него это вызов. Думаю, что это не совсем благоприятно для «Арсенала», потому что
игра Габулова, его умение управлять обороной и создание хорошей атмосферы в команде, очень важны для «Арсенала». Конечно, для него этот отъезд может быть потерей. Для Габулова же «Брюгге», мое мнение, будет клубом, где он завершит игровую карьеру. Возможно, прекрасным завершением его карьеры.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.