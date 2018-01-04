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Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут

Анатолий Бышовец: в случае перехода из "Краснодара" в "Зенит" Смолов рискует, от добра добра не ищут Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит» и подписании контракта вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова с бельгийским «Брюгге». Напомним, что частью сделки по трансферу Смолова в «Зенит», по некоторой информации, должен стать переход в «Краснодар» одного из двух игроков петербургской команды: Юрия Жиркова или Артема Дзюбы.

- Если говорить о роли Смолова в «Краснодаре», то это, безусловно, ведущий игрок своей команды. И для «Краснодара» это не совсем удачный бартер, - говорит Бышовец. - Что касается Федора, то при его переходе в «Зенит, конечно, надо ориентироваться на национальную команду. Нужно ориентироваться на возможность использовать Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом коллективе — всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра не ищут. Потому что Смолов в «Краснодаре» показал себя лидером, и думаю, что одним из лучших игроков российского чемпионата.

- Приезд Артема Дзюбы или Юрия Жиркова, в какой степени компенсировал бы «Краснодару» потерю Смолова?

-Возможно, переход Дзюбы — это компенсация, но здесь тоже есть определенные проблемы: он уже в том возрасте, когда переход из команды в команду — это не всегда хорошо. Здесь тоже есть определенный риск. Что касается Жиркова, то пик Юры уже прошел. Его игры в «Зените» и национальной команде в целом были удовлетворительны, но смена клуба опять же может отрицательно повлиять на игру, хотя его опыт и уровень в целом могут быть полезны «Краснодару».

- Если Смолов пока еще никуда не перешел, то переход Владимира Губулова в «Брюгге» - дело решенное. Стал ли неожиданным этот трансфер?

-Не стал бы переоценивать эту ситуацию. Это такая благоприятная случайность. Но только если выбор на Габулова, конечно, пал неслучайно: он провел очень хороший сезон в «Арсенале». Но говорить о перспективах, говорить о том, что это как-то кардинально меняет отношение к нашим игрокам и видеть в этом какой-то прорыв, я бы не стал. Можно порадоваться за Владимира, что у него появилась возможность поехать в европейский чемпионат. Для него это вызов. Думаю, что это не совсем благоприятно для «Арсенала», потому что

игра Габулова, его умение управлять обороной и создание хорошей атмосферы в команде, очень важны для «Арсенала». Конечно, для него этот отъезд может быть потерей. Для Габулова же «Брюгге», мое мнение, будет клубом, где он завершит игровую карьеру. Возможно, прекрасным завершением его карьеры.
Теги: Бышовец Смолов Габулов
Сегодня, 21:01
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
даже Светоч против зени smile
Регистрация: 3.08.2016
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