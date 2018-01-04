Жоэль Матип: мы на хорошем ходу, но не совсем довольны, потому что хотим большего

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип считает, что его команда хорошо выступает на данном отрезке сезона."Мы хорошо справились. График был очень плотный, но мы сохраняли форму и концентрацию. Мы на хорошем ходу, но не совсем довольны, потому что хотим большего", - цитирует Матипа официальный сайт "Ливерпуля".Напомним, "Ливерпуль" в чемпионате Англии не проигрывает уже 16 матчей.