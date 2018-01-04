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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Роналдо: не хочу принижать Месси и Криштиану, но в мое время конкуренция была на более высоком уровне (3)
Жоэль Матип: мы на хорошем ходу, но не совсем довольны, потому что хотим большего
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип считает, что его команда хорошо выступает на данном отрезке сезона.
"Мы хорошо справились. График был очень плотный, но мы сохраняли форму и концентрацию. Мы на хорошем ходу, но не совсем довольны, потому что хотим большего", - цитирует Матипа официальный сайт "Ливерпуля".
Напомним, "Ливерпуль" в чемпионате Англии не проигрывает уже 16 матчей.
"Мы хорошо справились. График был очень плотный, но мы сохраняли форму и концентрацию. Мы на хорошем ходу, но не совсем довольны, потому что хотим большего", - цитирует Матипа официальный сайт "Ливерпуля".
Напомним, "Ливерпуль" в чемпионате Англии не проигрывает уже 16 матчей.
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