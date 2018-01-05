СМИ: "Боруссия" хочет вернуть Генриха Мхитаряна

Руководство дортмундской "Боруссии" намерено вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает Ruhr Nachrichten.Однако отмечается, что переходу может помешать высокая зарплата игрока. Дортмундцы не готовы платить Мхитаряну зарплату на уровне "МЮ" - 12,5 миллиона евро в год.Армянский полузащитник уже выступал за клуб из Дортмунда с 2013 по 2016 год.