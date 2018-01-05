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СМИ: "Боруссия" хочет вернуть Генриха Мхитаряна

Руководство дортмундской "Боруссии" намерено вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает Ruhr Nachrichten.

Однако отмечается, что переходу может помешать высокая зарплата игрока. Дортмундцы не готовы платить Мхитаряну зарплату на уровне "МЮ" - 12,5 миллиона евро в год.

Армянский полузащитник уже выступал за клуб из Дортмунда с 2013 по 2016 год.
Теги: Мхитарян Боруссия Д Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Если хочет играть, то пойдёт на понижение
Регистрация: 10.03.2012
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