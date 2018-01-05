"МЮ" продлит контракты с Матой и Эррерой

"Манчестер Юнайтед" заключит новые контракты с полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой, сообщает Marca.Действующие соглашения испанских хавбеков с "красными дьяволами" рассчитаны до 30 июня 2018 года. Ожидается, что новые контракты хавбеков будут рассчитаны до конца сезона-2018/19.