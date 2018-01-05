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"МЮ" продлит контракты с Матой и Эррерой

"Манчестер Юнайтед" заключит новые контракты с полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой, сообщает Marca.

Действующие соглашения испанских хавбеков с "красными дьяволами" рассчитаны до 30 июня 2018 года. Ожидается, что новые контракты хавбеков будут рассчитаны до конца сезона-2018/19.
Теги: Манчестер Юнайтед Мата Эррера
Сегодня, 01:46
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