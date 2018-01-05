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Вальтер Мадзарри официально назначен главным тренером "Торино"

Вальтер Мадзарри возглавил "Торино", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

В должности главного тренера туринцев Мадзарри сменил Синишу Михайловича.
Теги: Торино
Сегодня, 02:12
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