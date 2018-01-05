Лусиано Вьетто на правах аренды перешел в "Валенсию"

Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто на правах аренды пополнил состав "Валенсии", сообщает пресс-служба клуба.Договор рассчитан до 30 июня 2018 года.Ранее сообщалось, что Лусиано Вьетто перейдёт в лиссабонский "Спортинг", а генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гил Марин даже подтвердил информацию.