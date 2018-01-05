Дэнни Роуз может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов.Напомним, что в текущем сезоне Роуз провел девять матчей и не отметился результативными действиями.