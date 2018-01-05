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Дэнни Роуз может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

Сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в текущем сезоне Роуз провел девять матчей и не отметился результативными действиями.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 03:30
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(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Только Сити покупает игроков обороны за 50М, ну-ну.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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