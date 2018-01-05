Альберто Буэно в ближайшее время может перейти в "Малагу"

Нападающий "Порту" Альберто Буэно может стать игроком "Малаги", сообщает Marca.29-летний игрок, воспитанник "Реала" уже прибыл в Испанию для подписания контракта.В текущем сезоне Буэно не провел в составе "Порту" ни одного матча.