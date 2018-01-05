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Альберто Буэно в ближайшее время может перейти в "Малагу"

Нападающий "Порту" Альберто Буэно может стать игроком "Малаги", сообщает Marca.

29-летний игрок, воспитанник "Реала" уже прибыл в Испанию для подписания контракта.

В текущем сезоне Буэно не провел в составе "Порту" ни одного матча.
Теги: Малага Трансферы
Сегодня, 04:33
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