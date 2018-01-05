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Агент: Кришито может продлить контракт с "Зенитом"

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника "Зенита" Доменико Кришито, опроверг информацию об интересе со стороны "Фенербахче".

"Все, о чем писали – не соответствует действительности. Ни один турецкий клуб не выходил на нас с предложениями по Доменико.

Кришито – игрок "Зенита" как минимум до истечения действующего контракта. Не исключено, что в ближайшие дни мы обсудим с руководителями команды продление сотрудничества", - цитирует Д'Амико "СЭ" со ссылкой на ITASportPress.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 09:12
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