Вальтер Маццарри: вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня

Новый главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри прокомментировал свое назначение."Вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня. Думаю, что могу преуспеть с "Торино", но я не тот, кто говорит, мне нравится работать. Считаю, что целей нужно достигать, а не говорить о них. Факты важнее слов", - цитирует Маццарри Football Italia.