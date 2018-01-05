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Вальтер Маццарри: вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня

Новый главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри прокомментировал свое назначение.

"Вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня. Думаю, что могу преуспеть с "Торино", но я не тот, кто говорит, мне нравится работать. Считаю, что целей нужно достигать, а не говорить о них. Факты важнее слов", - цитирует Маццарри Football Italia.
Теги: Маццарри Торино
Сегодня, 18:39
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№1 Написал: FootballHelp (Сегодня, 18:50) #
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