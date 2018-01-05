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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вальтер Маццарри: вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня
Новый главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри прокомментировал свое назначение.
"Вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня. Думаю, что могу преуспеть с "Торино", но я не тот, кто говорит, мне нравится работать. Считаю, что целей нужно достигать, а не говорить о них. Факты важнее слов", - цитирует Маццарри Football Italia.
"Вернулся в Италию, потому что считаю, что это идеальная среда для меня. Думаю, что могу преуспеть с "Торино", но я не тот, кто говорит, мне нравится работать. Считаю, что целей нужно достигать, а не говорить о них. Факты важнее слов", - цитирует Маццарри Football Italia.
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