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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:01
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Юхан Эльмандер объявил о завершении профессиональной карьеры
Бывший нападающий сборной Швеции Юхан Эльмандер в инстаграме сообщил, что завершил карьеру футболиста.
За свою карьеру 36-летний швед выступал за "Юргорден", "Фейеноорд", "Бреннбю", "Тулузу", "Болтон", "Норвич" и "Галатасарай", а последний год провел в "Эргрюте".
За свою карьеру 36-летний швед выступал за "Юргорден", "Фейеноорд", "Бреннбю", "Тулузу", "Болтон", "Норвич" и "Галатасарай", а последний год провел в "Эргрюте".
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