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Юхан Эльмандер объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший нападающий сборной Швеции Юхан Эльмандер в инстаграме сообщил, что завершил карьеру футболиста.

За свою карьеру 36-летний швед выступал за "Юргорден", "Фейеноорд", "Бреннбю", "Тулузу", "Болтон", "Норвич" и "Галатасарай", а последний год провел в "Эргрюте".
Сегодня, 18:08
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 22:18) #
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Не плохо в свое время бурлил за Фейноорд. Столько шороху тогда навели с австралийцем Эмертоном.
Регистрация: 16.03.2009
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