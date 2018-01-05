Юхан Эльмандер объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший нападающий сборной Швеции Юхан Эльмандер в инстаграме сообщил, что завершил карьеру футболиста.За свою карьеру 36-летний швед выступал за "Юргорден", "Фейеноорд", "Бреннбю", "Тулузу", "Болтон", "Норвич" и "Галатасарай", а последний год провел в "Эргрюте".