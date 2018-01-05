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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0).
Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.
Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0).
Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.
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