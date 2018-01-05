Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0).

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 19:45
Напечатать
13
(1)
№13 Написал: grisha (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
из-за кучки быдла лишаются футбола обычные нормальные люди.

Они патриоты - недорогие, всего лишь ящик пива стоят
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Всегда обидно, когда из-за кучки быдла лишаются футбола обычные нормальные люди.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№11 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)

вроде о матче ЦСКА и Ц.З., а коменты...как в хохляцкий 2х2 или ИНТЕР зашёл...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦСКА БУДЕТ ОБЫГРЫВАТЬ Ц,З,
Регистрация: 23.11.2017
№10 Написал: grisha (Сегодня, 20:25) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шуаль
русские - это лучшее, что есть среди славян

Ты про людей ? ))))))))))))))))))))))))
Русских во всём мире любят - кроме России
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: grisha (Сегодня, 20:16) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шуаль
В славянской семье не без урода.

Поэтому от русских все славяне шарахаются, как от уродов
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
гинер подсуетился глядя на что Локо бъёт пенальти и играет против команды с дисквалифицированным игроком


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№7 Написал: Шуаль (Сегодня, 20:15) #
  • -7
  •  (9)

Цитата: grisha
они младшие братья

В славянской семье не без урода.
Регистрация: 1.01.2018
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шуаль
Сербы редкостное быдло.

Ни в какое сравнение с нашим быдлом - они младшие братья
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Роберто (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (17)

Новость про коней, а визжат поросята, с чего бы вдруг.
Регистрация: 24.11.2017
№4 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сомневаюсь,что это поможет...но так шансы хоть выше.
Регистрация: 17.05.2016
№3 Написал: Шуаль (Сегодня, 20:03) #
  • -11
  •  (13)

Сербы редкостное быдло.
Регистрация: 1.01.2018
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 19:57) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
Вот и шансы у коней.
Парням такой выезд обломили

Им не привыкать матчи с соседних крыш смотреть - в Химках регулярно практиковались smile


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: язва Москва (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и шансы у коней.
Парням такой выезд обломили


--------------------
парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.