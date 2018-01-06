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Анатолий Бышовец: не сомневаюсь, что Карпину в "Ростове" удастся решить поставленные задачи

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о назначении Валерия Карпина в "Ростов".

"Ростовчане – действительно удивили. Появления Валеры я приветствую. Думаю, что несмотря на то, что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления.

В "Ростове" ему будет непросто. Но я не сомневаюсь, что ему удастся решить поставленные задачи", - передает слова Бышовца "Советский спорт".
Теги: Бышовец Ростов Карпин
Сегодня, 09:53
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