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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тулуза" вышла 1/16 финала Кубка Франции
Кубок Франции
1/32 финала
"Тулуза" – "Ницца" 1:0
Голы: Сомалиа, 51
"Тулуза": Лафонт, Адоу, Сангаре (Каюзак, 75), Блин, Градель, Делор, Диоп, Жан (Дурмаз, 79), Силла, Сомалиа, Яго
"Ницца": Кардиналь, Срарфи (Махоу, 82), Тамезе (Ганаго, 67), Данте, Ле Маршан, Менди, Плеа, Сарр, Сен-Максимен, Сери, Суке (Бурнер, 73)
Предупреждения: Тамезе, 65
1/32 финала
"Тулуза" – "Ницца" 1:0
Голы: Сомалиа, 51
"Тулуза": Лафонт, Адоу, Сангаре (Каюзак, 75), Блин, Градель, Делор, Диоп, Жан (Дурмаз, 79), Силла, Сомалиа, Яго
"Ницца": Кардиналь, Срарфи (Махоу, 82), Тамезе (Ганаго, 67), Данте, Ле Маршан, Менди, Плеа, Сарр, Сен-Максимен, Сери, Суке (Бурнер, 73)
Предупреждения: Тамезе, 65
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