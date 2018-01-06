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"Тулуза" вышла 1/16 финала Кубка Франции

Кубок Франции

1/32 финала

"Тулуза" – "Ницца" 1:0

Голы: Сомалиа, 51

"Тулуза": Лафонт, Адоу, Сангаре (Каюзак, 75), Блин, Градель, Делор, Диоп, Жан (Дурмаз, 79), Силла, Сомалиа, Яго

"Ницца": Кардиналь, Срарфи (Махоу, 82), Тамезе (Ганаго, 67), Данте, Ле Маршан, Менди, Плеа, Сарр, Сен-Максимен, Сери, Суке (Бурнер, 73)

Предупреждения: Тамезе, 65
Теги: Тулуза Ницца
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