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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Бёрнли"

"Манчестер Сити" обыграл "Бёрнли" в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 4:1

Голы: Барнс, 27, Агуэро, 60, 61, Сане, 73, Силва, 83

"Манчестер Сити": Браво - Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко, (Уокер, 76), - Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, (Де Брюйне, 76), Сане - Агуэро, (Силва, 80).

"Бернли": Поуп - Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми - Гудмундссон, Корк, (Уэллс, 73), Вествуд, Хендрик - Барнс, Воукс.

Предупреждения: Данило, 51, Воукс, 64, Корк, 71
Теги: Манчестер Сити Бернли
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