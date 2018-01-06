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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Бёрнли"
"Манчестер Сити" обыграл "Бёрнли" в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 4:1
Голы: Барнс, 27, Агуэро, 60, 61, Сане, 73, Силва, 83
"Манчестер Сити": Браво - Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко, (Уокер, 76), - Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, (Де Брюйне, 76), Сане - Агуэро, (Силва, 80).
"Бернли": Поуп - Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми - Гудмундссон, Корк, (Уэллс, 73), Вествуд, Хендрик - Барнс, Воукс.
Предупреждения: Данило, 51, Воукс, 64, Корк, 71
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 4:1
Голы: Барнс, 27, Агуэро, 60, 61, Сане, 73, Силва, 83
"Манчестер Сити": Браво - Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко, (Уокер, 76), - Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, (Де Брюйне, 76), Сане - Агуэро, (Силва, 80).
"Бернли": Поуп - Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми - Гудмундссон, Корк, (Уэллс, 73), Вествуд, Хендрик - Барнс, Воукс.
Предупреждения: Данило, 51, Воукс, 64, Корк, 71
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