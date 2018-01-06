Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мирон Маркевич не хочет возвращаться в "Карпаты"

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич не планирует возвращаться во львовский клуб, сообщает "Террикон".

66-летнего специалиста, который трижды возглавлял "зелёно-белых" и помог команде выиграть "бронзу" чемпионата Украины-1997/98, не заинтересовало предложение, поступившее от львовян.
Теги: Маркевич Карпаты
Сегодня, 20:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Фсе, не патриот, москаль клятый. wink


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.