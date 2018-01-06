Леди Гага может стать исполнительницей гимна ЧМ-2018

Известная певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира-2018 в России, сообщает Daily Star.Певица уже записала песню, которая была направлена на утверждение в ФИФА.Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.