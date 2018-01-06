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Леди Гага может стать исполнительницей гимна ЧМ-2018

Известная певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира-2018 в России, сообщает Daily Star.

Певица уже записала песню, которая была направлена на утверждение в ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Сегодня, 20:55
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(2)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
по-русски пусть поёт! confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой, бляяяяяя.... Твою дивизию, уж лучше б даже конефеев с рукавверхами - хоть весело


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: valerman40
Кобзону конкурентов нет.

smile Бузова, и никто другой
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кобзону конкурентов нет.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
лишь бы не гей-рэпчик и не попса и не быдло-любэ
обратите внимание на гитарный хардкор андеграунд

лишь бы не бородатые девицы
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Не хотелось бы конечно, но тут мафия Фифа распоряжается.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
лишь бы не гей-рэпчик и не попса и не быдло-любэ
обратите внимание на гитарный хардкор андеграунд


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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