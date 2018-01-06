Вратарь "Вест Хэма" перепутал мяч с головой партнера по команде

When Adrian thought Kouyate's head was the ball... ? pic.twitter.com/TbTgr1FXDO — West Ham United (@WestHamUtd) January 4, 2018

Вратарь "Вест ХэмА" Адриан Сан Мигель во время матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" перепутал мяч с головой одноклубника.После навеса в штрафную Адриан вышел на перехват и попытался забрать мяч, но вместо снаряда схватил за голову своего одноклубника — полузащитника Шейху Куяте.