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Вратарь "Вест Хэма" перепутал мяч с головой партнера по команде

Вратарь "Вест ХэмА" Адриан Сан Мигель во время матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" перепутал мяч с головой одноклубника.

После навеса в штрафную Адриан вышел на перехват и попытался забрать мяч, но вместо снаряда схватил за голову своего одноклубника — полузащитника Шейху Куяте.

Теги: Вест Хэм
Сегодня, 21:04
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