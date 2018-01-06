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"Валенсия" одержала победу над "Жироной"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Валенсия" одержала победу над "Жироной" – 2:1.

Чемпионат Испании

18 тур

"Валенсия" – "Жирона" 2:1

Голы: Португес, 8, Рамальо, 27 (авто.), Парехо, 48 (пен.)

"Валенсия": Нето, Видаль (Везу, 67), Гайя, Паулиста, Гарай, Парехо, Перейра (Максимович, 82), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго, Лоренсо (Вьетто, 74)

"Жирона": Буну, Маффео (Адай, 65), Мохика (Морено, 74), Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Понс, Гранель (Гарсия, 46), Португес, Тимор, Стуани

Предупреждения: Мохика, 16, Перейра, 24, Гарай, 35, Эспиноса, 55, Кондогбиа, 76, Стуани, 76, Тимор, 84, Максимович, 85, Паулиста, 86
Теги: Валенсия Жирона
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