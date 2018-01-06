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"Халл Сити" победил "Блэкберн" в Кубке Англии

"Халл Сити" обыграл "Блэкберн" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Единственный гол на 58-й минуте забил Ола Эйна. Напомним, что ранее "тигров" тренировал Леонид Слуцкий.

Кубок Англии

1/32 финала

"Блэкберн Роверс" – "Халл Сити" – 0:1

Гол: Эйна, 58 (0:1).
Теги: Халл Сити
Сегодня, 21:16
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