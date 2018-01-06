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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Халл Сити" победил "Блэкберн" в Кубке Англии
"Халл Сити" обыграл "Блэкберн" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Единственный гол на 58-й минуте забил Ола Эйна. Напомним, что ранее "тигров" тренировал Леонид Слуцкий.
Кубок Англии
1/32 финала
"Блэкберн Роверс" – "Халл Сити" – 0:1
Гол: Эйна, 58 (0:1).
Кубок Англии
1/32 финала
"Блэкберн Роверс" – "Халл Сити" – 0:1
Гол: Эйна, 58 (0:1).
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