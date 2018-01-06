"Барселона" заплатит за Коутиньо 142 миллиона фунтов

Нападающий "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает The Telegraph.За 25-летнего бразильца английский клуб получит 142 млн фунтов стерлингов.Отмечается, что трансфер Коутиньо будет завершен официально 6 или 7 января.