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"Барселона" заплатит за Коутиньо 142 миллиона фунтов

Нападающий "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону", сообщает The Telegraph.

За 25-летнего бразильца английский клуб получит 142 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что трансфер Коутиньо будет завершен официально 6 или 7 января.
Теги: Коутиньо Барселона Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 21:27
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