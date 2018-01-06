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Анхель Корреа: Диего Коста и Витоло - отличные приобретения

Полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0) в 18-м туре чемпионата Испании.

"Я доволен своей работой, всегда стараюсь воспользоваться предоставленными возможностями. Диего Коста и Витоло - отличные приобретения. Они многое дали команде", - цитирует Корреа BeIN Sport.
Теги: Атлетико Хетафе
Сегодня, 21:59
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