Анхель Корреа: Диего Коста и Витоло - отличные приобретения

Полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа прокомментировал победу над "Хетафе" (2:0) в 18-м туре чемпионата Испании."Я доволен своей работой, всегда стараюсь воспользоваться предоставленными возможностями. Диего Коста и Витоло - отличные приобретения. Они многое дали команде", - цитирует Корреа BeIN Sport.