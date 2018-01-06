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Филипе Коутиньо стал игроком "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Филипе Коутиньо перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Контракт рассчитан на 5,5 сезонов, в котором будет прописана сумма отступных, равная 400 миллионам евро.

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 160 миллионов евро.
Теги: Коутиньо Ливерпуль Барселона Трансферы
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 22:31) #
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online

Ой дураааак (с)
Регистрация: 23.03.2017
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