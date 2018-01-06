Филипе Коутиньо стал игроком "Барселоны"

Полузащитник "Ливерпуля" Филипе Коутиньо перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт каталонского клуба.Контракт рассчитан на 5,5 сезонов, в котором будет прописана сумма отступных, равная 400 миллионам евро.Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 160 миллионов евро.