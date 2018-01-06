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"Рома" дома проиграла "Аталанте"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Аталанте" – 1:2.

Чемпионат Италии

20-й тур

"Рома" – "Аталанта" – 1:2

Голы: Корнелиус, 14 (0:1). де Рон, 19 (0:2). Джеко, 56 (1:2).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Гоналон, Стротман (Дженгиз Ундер, 76), Флоренци (Бруну Перес, 83), Пеллегрини (Шик, 51), Джеко, Эль-Шаарави, Перотти.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кальдара, Иличич (Кристанте, 46), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес (Мазиелло, 69), Корнелиус (Петанья, 61).

Предупреждения: де Рон, 28. Кальдара, 30. Фасио, 90+3.

Удаление: де Рон (Аталанта), 45.
Теги: Рома Аталанта
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