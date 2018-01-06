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"Боруссия" Д победила "Фортуну" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну" со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Испании.

Товарищеские матчи

"Фортуна Д" – "Боруссия Д" – 0:2

Голы: Исак, 71 (0:1). Кагава, 84 (0:2).

"Боруссия Д": Вайденфеллер (Райманн, 46), Папастатопулос, Суботич, Толян (Дурм, 60), Рафаэл Геррейру (Бартра, 11), Нури Шахин (Емер Топрак, 46), Кагава, Дахуд (Вайгль, 46), Санчо, Ярмоленко, Шюррле (Исак, 46).
Теги: Боруссия Д
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