"Боруссия" Д победила "Фортуну" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну" со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Испании.Товарищеские матчи: Исак, 71 (0:1). Кагава, 84 (0:2)."Боруссия Д": Вайденфеллер (Райманн, 46), Папастатопулос, Суботич, Толян (Дурм, 60), Рафаэл Геррейру (Бартра, 11), Нури Шахин (Емер Топрак, 46), Кагава, Дахуд (Вайгль, 46), Санчо, Ярмоленко, Шюррле (Исак, 46).