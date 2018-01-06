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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Курбан Бердыев: на сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы (10)
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"Боруссия" Д победила "Фортуну" в товарищеском матче
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну" со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Испании.
Товарищеские матчи
"Фортуна Д" – "Боруссия Д" – 0:2
Голы: Исак, 71 (0:1). Кагава, 84 (0:2).
"Боруссия Д": Вайденфеллер (Райманн, 46), Папастатопулос, Суботич, Толян (Дурм, 60), Рафаэл Геррейру (Бартра, 11), Нури Шахин (Емер Топрак, 46), Кагава, Дахуд (Вайгль, 46), Санчо, Ярмоленко, Шюррле (Исак, 46).
Товарищеские матчи
"Фортуна Д" – "Боруссия Д" – 0:2
Голы: Исак, 71 (0:1). Кагава, 84 (0:2).
"Боруссия Д": Вайденфеллер (Райманн, 46), Папастатопулос, Суботич, Толян (Дурм, 60), Рафаэл Геррейру (Бартра, 11), Нури Шахин (Емер Топрак, 46), Кагава, Дахуд (Вайгль, 46), Санчо, Ярмоленко, Шюррле (Исак, 46).
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