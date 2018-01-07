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"Лион" вышел в 1/16 финала Кубка Франции

В матче 1/32 финала Кубка Франции "Нанси" уступил "Лиону" – 2:3.

Кубок Франции

1/32 финала

"Нанси" – "Лион" 2:3

Голы: Фекир, 25, Робик, 71 (пен.), Нордин, 75, Марсело, 87, Корне, 90+5

"Нанси": Черник, Ба (Педретти , 82), Басси, Дембеле (Барка, 61), Нордин, Абержель, Бадила, Муратори, Робик (Хаят, 84), Сету, Яхья

"Лион": Лопеш, Ауар (Ндомбеле, 81), Гуири, Депай, Корне, Маркал, Марсело, Морель, Тете (Рафаэль, 84), Тузар, Фекир

Предупреждения:Абержель, 27, Маркал , 31, Бa, 51, Муратори, 73
Теги: Лион Нанси
Сегодня, 01:26
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