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"Ювентус" обыграл "Кальяри"

Чемпионат Италии

20 тур

"Кальяри" – "Ювентус" 0:1

Голы: Бернардески, 74

"Кальяри": Рафаэл, Пизакане (Джаннетти, 88), Чеппители, Романья, Падоин, Фараго, Барелла (ван дер Вил, 86), Ионицэ (Сау, 69), Чигарини, Паволетти, Фариас

"Ювентус": Щенсны, Барцальи, Сандро, Бенатиа, Кьеллини, Пьянич, Хедира (Манджукич, 60), Матюиди, Игуаин , Бернардески (Лихтштайнер, 79), Дибала (Коста, 50)

Предупреждения: Матюиди, 42, Бернардески, 51, Паволетти, 75
Теги: Ювентус Кальяри
Сегодня, 01:39
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