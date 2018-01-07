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Юрген Клопп: "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы сохранить Коутиньо, но "Барселона" – его мечта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"С большой неохотой мы – как клуб и как команда – прощаемся с нашим хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком, которым является Коутиньо. Ни для кого не секрет, что он хотел перейти в "Барселону" еще с июля прошлого года, когда каталонский клуб обозначил свой интерес. Филиппе дал понять всем, как он хочет, чтобы этот трансфер состоялся.

Несмотря на это нам удалось сохранить его в команде после летнего трансферного окна. Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде и быть частью того проекта, который мы строим. Я могу сказать болельщикам, что клуб сделал все возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил, что его будущее в Барселоне. Это его мечта. Сейчас я уверен, что мы не могли бы изменить его мнение по поводу трансфера.

Все это время Коутиньо был предан команде и показывал отличный футбол, помогал команде побеждать. Он каждый день тренировался на базе клуба после закрытия летнего трансферного окна, хотя и не смог нас убедить отпустить его в "Барселону". Он настоящий профессионал.

Понятно, что болельщики будут расстроены из-за ухода такого игрока. Такое всегда происходит, когда приходится прощаться с особенными футболистами. Хоть это и сложно принять, но это часть футбола и жизни – у людей есть свои собственные цели и мечты.

Я полностью уверен в уровне таланта нашей команды и еще больше верю, что с владельцами клуба мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава после продажи Коутиньо, которые улучшат команду.

Хоть мы и прощаемся с Коутиньо, команда продолжает прогрессировать и развиваться, работает над тем, чтобы вернуть трофеи на "Энфилд", - цитирует Клоппа Sports.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Клопп Коутиньо Ливерпуль Барселона
Сегодня, 02:07
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 03:23) #
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