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Рияд Марез близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез 7 января пройдет медобследование и подпишет контракт с "Ливерпулем", утверждает beIN SPORTS.

Предполагается, что "красные" заплатят за переход 26-летнего алжирца 55 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.

Ранее "Ливерпуль" покинул Филиппе Коутиньо, перешедший в "Барселону".
Теги: Марез Лестер Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 02:31
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:28) #
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Ну вот ливер уже 120 потратил.
Регистрация: 27.07.2016
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