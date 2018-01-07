Рияд Марез близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез 7 января пройдет медобследование и подпишет контракт с "Ливерпулем", утверждает beIN SPORTS.Предполагается, что "красные" заплатят за переход 26-летнего алжирца 55 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.Ранее "Ливерпуль" покинул Филиппе Коутиньо, перешедший в "Барселону".