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Вендел, которым интересовался ЦСКА, перешел в "Спортинг"

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел стал игроком "Спортинга", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2023 года.

В соглашении также прописана фиксированная сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Вендела претендовал также московский ЦСКА и был готов предложить до 9 миллионов евро.
Теги: Спортинг Трансферы
Сегодня, 03:02
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№3 Написал: EMDM (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА? Полузащитник? Я думал в ЦСКА проблемы с нападающим...
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 03:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
значит Шатов

Значит, новостник - на всю голову отмороженная свинота.
Кем только не интересовались наши клубы, но только в этом году какой-то кретин начал писать о том, что их облапошили.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 03:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
значит Шатов
Регистрация: 27.08.2008
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