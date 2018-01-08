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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Кевин Трапп может перебраться в чемпионат Англии
Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Ньюкасл", сообщает Mail on Sunday.
"Ньюкасл" хочет арендовать 27-летнего игрока сборной Германии до конца сезона. Ранее СМИ писали, что парижане готовы расстаться с вратарем.
"Ньюкасл" хочет арендовать 27-летнего игрока сборной Германии до конца сезона. Ранее СМИ писали, что парижане готовы расстаться с вратарем.
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