Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Кевин Трапп может перебраться в чемпионат Англии

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Ньюкасл", сообщает Mail on Sunday.

"Ньюкасл" хочет арендовать 27-летнего игрока сборной Германии до конца сезона. Ранее СМИ писали, что парижане готовы расстаться с вратарем.
Теги: Ньюкасл ПСЖ
Сегодня, 04:45
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.