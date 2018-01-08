Кевин Трапп может перебраться в чемпионат Англии

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп в зимнее трансферное окно на правах аренды может перейти в "Ньюкасл", сообщает Mail on Sunday."Ньюкасл" хочет арендовать 27-летнего игрока сборной Германии до конца сезона. Ранее СМИ писали, что парижане готовы расстаться с вратарем.