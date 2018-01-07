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"Тоттенхэм" забил три мяча "Уимблдону"

Кубок Англии

1/32 финала

"Тоттенхэм" – "Уимблдон" 3:0

Голы: Кейн, 66, 67, Вертонген, 71

"Тоттенхэм": Ворм - Фойт, Уокер-Питерс, Триппьер, Вертонген - Сиссоко, (Алли, 68), Ваньяма, Дембеле, Ламела - Кейн, (Н'Куду, 80), Льоренте, (Хын-Мин Сон, 63).

"Уимблдон": Лонг - Чарльз, Ошиладжа, Мидс, Фрэнком - Троттер, Соарес, Абду, Фуллер - Барчем, Тэйлор.

Предупреждения: Ваньяма, 48
Теги: Тоттенхэм
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