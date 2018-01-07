Лионель Месси повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счёт на 12-й минуте матча с "Леванте".Для Месси, который проводит 400-й матч в Примере, этот гол стал 365-м в испанском чемпионате. 30-летний аргентинец повторил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который забил за мюнхенский клуб 365 голов (427 матчей) в немецком чемпионате.