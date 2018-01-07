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Лионель Месси повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счёт на 12-й минуте матча с "Леванте".

Для Месси, который проводит 400-й матч в Примере, этот гол стал 365-м в испанском чемпионате. 30-летний аргентинец повторил рекорд легендарного нападающего "Баварии" Герда Мюллера, который забил за мюнхенский клуб 365 голов (427 матчей) в немецком чемпионате.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Блд, смотришь на результативность наших олухов - и плачешь... Вон, в таблице бомбардиров! Это типа люди удачный сезон проводят - 10 мячей за 20 туров, у лучших - результативность 0,5, у этого хрена почти единица, ноль восемь где-то... За ВСЕ время, а не за "удачный" сезон


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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