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"Барселона" дома разгромила "Леванте"

Чемпионат Испании

18 тур

"Барселона" – "Леванте" 3:0

Голы: Месси, 13, Луис Суарес, 39, Паулиньо, 90+1

"Барселона": тер Штеген, Альба, Маскерано, Вермален, Роберто (Арнаис, 87), Ракитич, Паулиньо, Иньеста (Гомеш, 76), Дембеле (Семеду, 69), Луис Суарес, Месси

"Леванте": Оласабаль, Мур, Луна, Кабако, Постиго, Лукич, Лерма (Робер, 63), Дукуре, Боатенг (Нано, 74), Хасон (Гарсия, 83), Лопес

Предупреждения: Постиго, 35, Робер, 86
Теги: Барселона Леванте
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:01) #
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Месси - молодец.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть. "следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
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