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Эмре Джан будет получать в "Ювентусе" 5 млн евро в год

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан летом станет свободным агентом. Так, футболист уже сейчас может вести переговоры о будущем переходе.

"Ювентус" предлагает Джану зарплату 5 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше в туринском клубе получают только Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

Срок соглашения – либо 5 лет с опцией продления на год, либо контракт сразу на 6 лет.
Теги: Джан Ливерпуль Ювентус
Сегодня, 21:13
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