Эмре Джан будет получать в "Ювентусе" 5 млн евро в год

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан летом станет свободным агентом. Так, футболист уже сейчас может вести переговоры о будущем переходе."Ювентус" предлагает Джану зарплату 5 миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше в туринском клубе получают только Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.Срок соглашения – либо 5 лет с опцией продления на год, либо контракт сразу на 6 лет.