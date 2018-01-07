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"Ноттингем Форест" в меньшинстве выбил "Арсенал" из Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" – 2:4.

Кубок Англии

1/32 финала

"Ноттингем" – "Арсенал" 4:2

Гол: Лихай, 20, 44, Бреретон, 64 (пен.), Довелл, 85 (пен.) - Мертезакер, 23, Уэлбек, 79

"Ноттингем": Смит, Лихай, Траоре, Уорролл, Мансьенн, Воан, Осборн, Довелл (Миллс, 90+3), Кэш (Маккэй, 88), Бреретон, Клоу (Уолкер, 56)

"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Дебюши (Акпом, 88), Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 65), Эль-Ненни, Айуоби, Нелсон, Уэлбек, Уолкотт

Предупреждения: Дебюши, 84, Оспина, 85, Уэлбек, 90

Удаления: Уорролл, 90+1
Теги: Арсенал
Сегодня, 21:16
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(2)
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал уже приучил всех к тому, что не может ничего.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ну да, а в меньшинстве они были одну минуту)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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