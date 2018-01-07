Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Выборы президента России 2018
|Black Fox
|Mузыка
|Red fox
|Феномен Грудинина или про выборы
|Black Fox
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|С рождеством!
|spartach10
|Политика
|Конт
|Ностальгия по СССР
|Конт
|КБ-Гостевая
|prokop7777
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:27
Владимир Обухов: Аленичев общался с Гончаренко и повлиял на то, чтобы меня не взяли в "Уфу" (1)
Владимир Обухов: Аленичев общался с Гончаренко и повлиял на то, чтобы меня не взяли в "Уфу" (1)
17:13
Гари Линекер: возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны" (4)
Гари Линекер: возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны" (4)
16:59
Диего Марадона: Тевес поехал в Китай, наполнил мешок Санта-Клауса долларами и вернулся в "Бока Хуниорс" (1)
Диего Марадона: Тевес поехал в Китай, наполнил мешок Санта-Клауса долларами и вернулся в "Бока Хуниорс" (1)
12:06
"Сантос" не продаст "Спартаку" Лукаса Вериссимо за 6 млн евро. Бразильцы хотят 8 миллионов (28)
"Сантос" не продаст "Спартаку" Лукаса Вериссимо за 6 млн евро. Бразильцы хотят 8 миллионов (28)
"Ноттингем Форест" в меньшинстве выбил "Арсенал" из Кубка Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" – 2:4.
Кубок Англии
1/32 финала
"Ноттингем" – "Арсенал" 4:2
Гол: Лихай, 20, 44, Бреретон, 64 (пен.), Довелл, 85 (пен.) - Мертезакер, 23, Уэлбек, 79
"Ноттингем": Смит, Лихай, Траоре, Уорролл, Мансьенн, Воан, Осборн, Довелл (Миллс, 90+3), Кэш (Маккэй, 88), Бреретон, Клоу (Уолкер, 56)
"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Дебюши (Акпом, 88), Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 65), Эль-Ненни, Айуоби, Нелсон, Уэлбек, Уолкотт
Предупреждения: Дебюши, 84, Оспина, 85, Уэлбек, 90
Удаления: Уорролл, 90+1
Кубок Англии
1/32 финала
"Ноттингем" – "Арсенал" 4:2
Гол: Лихай, 20, 44, Бреретон, 64 (пен.), Довелл, 85 (пен.) - Мертезакер, 23, Уэлбек, 79
"Ноттингем": Смит, Лихай, Траоре, Уорролл, Мансьенн, Воан, Осборн, Довелл (Миллс, 90+3), Кэш (Маккэй, 88), Бреретон, Клоу (Уолкер, 56)
"Арсенал": Оспина, Холдинг, Мертезакер, Дебюши (Акпом, 88), Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 65), Эль-Ненни, Айуоби, Нелсон, Уэлбек, Уолкотт
Предупреждения: Дебюши, 84, Оспина, 85, Уэлбек, 90
Удаления: Уорролл, 90+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.