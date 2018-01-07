Отпуск закончился. Зе Луиш вернулся в Москву pic.twitter.com/Ahf5ql26ek — СЭ Спартак (@spartak_se) January 7, 2018

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал видеозапись с видом на ночную Москву.Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Брайтон". Предполагалось, что английский клуб готов заплатить за переход игрока 20 миллионов евро.