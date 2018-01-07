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Зе Луиш вернулся в Москву

Нападающий "Спартака" Зе Луиш на своей странице в Инстаграме опубликовал видеозапись с видом на ночную Москву.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Брайтон". Предполагалось, что английский клуб готов заплатить за переход игрока 20 миллионов евро.

Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 21:20
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