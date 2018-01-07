Иан Раш: издалека Салаха можно спутать с Месси

Бывший нападающий "Ливерпуля" Иан Раш прокомментировал игру полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха."Только два игрока с первых же матчей в "Ливерпуле" производили такое хорошее впечатление – Торрес и Суарес. Теперь это делает Салах. Нам нужно быть осторожными, чтобы кто-нибудь не предложил за него 200 миллионов. Настолько он хорош. Он умеет играть в футбол. Издалека можно спутать его с Месси", - цитирует Раша в эфире beIN Sports.