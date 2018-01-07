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Мориц Бауэр в ближайшее время станет игроком "Сток Сити"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр близок к переходу в "Сток Сити", сообщает Stoke Sentinel.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России.

"Стоук Сити" после 22 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Теги: Бауэр Рубин Сток Сити Трансферы
Вчера, 23:46
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