Мориц Бауэр в ближайшее время станет игроком "Сток Сити"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр близок к переходу в "Сток Сити", сообщает Stoke Sentinel.В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России."Стоук Сити" после 22 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.