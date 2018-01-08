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"Реал" упустил победу над "Сельтой"

"Реал" упустил победу над "Сельтой" в матче 18-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании

18 тур

"Сельта" – "Реал Мадрид" 2:2

Голы: Васс, 33, Бэйл, 36, 38, Гомес, 82

"Сельта": Рубен, Мальо, Хонни, Ронкалья, Кабраль, Радоя (Лоботка, 73), Васс, Эрнандес, Гомес, Аспас, Систо (Мор, 73)

"Реал Мадрид": Навас, Хакими,Марсело, Варан, Начо, Касемиро, Модрич (Васкес, 76), Иско (Ковачич, 77), Кроос, Роналду, Бэйл

Предупреждения: Касемиро, 44, Мальо, 67, Навас, 71
Теги: Реал Сельта
Сегодня, 00:38
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2
(2)
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 05:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
На выезде с кем не бывает. Хоть я рад, ибо за "Барсу" топлю: но ежели футбол должен быть интересен, то именно по этой возможности: каждый может обоср..ся на ровном месте. Если бы условно сильнейший всегда бы выигрывал у каждого условно слабейшего, то чемпионат превратился бы в просто : у кого больше денег.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отскочил Реал, а не упустил.
Регистрация: 20.03.2014
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