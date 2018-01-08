Виктор Булатов: для Смолова хороший вариант – "Зенит"

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Булатов высказал мнение по поводу возможных зимних трансферов.– Центральный защитник «Спартаку», конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с «Севильей» на выезде, с «Ливерпулем». Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.– Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов «Спартак» уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Куинси. Если она устроит «Спартак», тянуть до лета смысла, мне кажется, нет.– В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке». Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться. Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор.