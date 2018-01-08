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Виктор Булатов: для Смолова хороший вариант – "Зенит"

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Виктор Булатов высказал мнение по поводу возможных зимних трансферов.

– «Спартак» – в сложных переговорах с «Сантосом» по Вериссимо. Бразилец необходим Каррере?

– Центральный защитник «Спартаку», конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с «Севильей» на выезде, с «Ливерпулем». Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.

– Стоит ли отпустить Куинси Промеса в зимнее трансферное окно?

– Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов «Спартак» уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Куинси. Если она устроит «Спартак», тянуть до лета смысла, мне кажется, нет.

– Расстроены тем, что «Спартак» не сильно претендует на Смолова?

– В распоряжении Карреры уже есть классная пара форвардов. Это не особенно проблемная позиция в «Спартаке». Для Смолова хороший вариант – «Зенит». Перед чемпионатом мира Федору нужна игровая практика, а как сложится за границей, еще вопрос. Если Смолов отправится в большой европейский клуб с серьезной конкуренцией, сразу ему могут и не довериться. Так что остаться в «Краснодаре» или все-таки уехать в Петербург – оптимальный выбор.

СЭ
Теги: Булатов Зенит Спартак
Сегодня, 09:17
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Про Бздюбу тоже так говорили, трофейщик ёпта laughing laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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