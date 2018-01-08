Бывший главный тренер "Лилля" может возглавить сборную Австралии

Экс-наставник "Лилля" Марсело Бьельса претендует на пост главного тренера сборной Австралии, передает L'Equipe.Прежний специалист Эндж Постекоглу покинул свой пост после того, как вывел команду на ЧМ-2018. Напомним, Австралия попала в одну группу с Данией, Перу и Францией.