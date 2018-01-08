СМИ: Филиппе Коутиньо выплатит "Ливерпулю" 11 млн евро

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо выплатит "Ливерпулю" часть суммы за свой трансфер в "Барселону", передает The Times.Сообщается, что бразильский хавбек переведет на счет бывшего клуба 11,5 миллиона фунтов из общей суммы трансфера.Коутиньо уже выплатил порядка 9 миллионов фунтов. Напомним, сумма общая сделки оценивается в 130 миллионов плюс возможные бонусы.