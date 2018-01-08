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СМИ: Филиппе Коутиньо выплатит "Ливерпулю" 11 млн евро

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо выплатит "Ливерпулю" часть суммы за свой трансфер в "Барселону", передает The Times.

Сообщается, что бразильский хавбек переведет на счет бывшего клуба 11,5 миллиона фунтов из общей суммы трансфера.

Коутиньо уже выплатил порядка 9 миллионов фунтов. Напомним, сумма общая сделки оценивается в 130 миллионов плюс возможные бонусы.
Теги: Коутиньо Ливерпуль Барселона
Сегодня, 09:59
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