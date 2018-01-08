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Маурисио может вернуться в "Спартак"

"Спартак" рассматривает вариант перехода защитника "Лацио" Маурисио, информирует La voce d’Italia.

Напомним, бразильский футболист уже выступал за красно-белых на правах аренды. В текущем сезоне серии А Маурисио сыграл лишь в одном матче, выйдя на замену.
Теги: Спартак Маурисио Трансферы
Сегодня, 10:11
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№1 Написал: qqwwqqww11221122 Лондон (Сегодня, 10:24) #
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Видно с трансферами опять ничего не получается - приходится брать то, что никому не надо..
Регистрация: 6.01.2018
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