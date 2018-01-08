Маурисио может вернуться в "Спартак"

"Спартак" рассматривает вариант перехода защитника "Лацио" Маурисио, информирует La voce d’Italia.Напомним, бразильский футболист уже выступал за красно-белых на правах аренды. В текущем сезоне серии А Маурисио сыграл лишь в одном матче, выйдя на замену.