Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Футболист "Лидса" дисквалифицирован на 6 матчей за плевок в соперника

Дисциплинарная комиссия Англии дисквалифицировала нападающего "Лидса" Самуэль Сайс на 6 игр за плевое в соперника во время матча 1/32 финала Кубка Англии с "Ньюпорт Каунти".

Сегодня, 19:38
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А где сам плевок то? А то одну команду зеЛуПу напомнило с дриуси парадесами шлюбами маманами и коками


--------------------
парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ТЬфу на вас ишо раз (с)
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.