Футболист "Лидса" дисквалифицирован на 6 матчей за плевок в соперника

Дисциплинарная комиссия Англии дисквалифицировала нападающего "Лидса" Самуэль Сайс на 6 игр за плевое в соперника во время матча 1/32 финала Кубка Англии с "Ньюпорт Каунти".