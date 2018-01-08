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Кевин Трапп: никогда не просил "ПСЖ" отпустить меня в другой клуб

Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп сообщил, что никогда не просил клуб продать его.

"Когда я получаю шанс сыграть, делаю все, что в моих силах, чтобы попасть на ЧМ-2018. Но решение будет принимать тренер. Трансферное окно открыто, слухов много. Но я все еще в Париже и никогда не просил отпустить меня", - цитирует Траппа RMC.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 19:51
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