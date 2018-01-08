Неймар - о переходе Коутиньо в "Барселону": рад за тебя, брат

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил полузащитника Филиппе Коутиньо с переходом из "Ливерпуля" в "Барселону"."Очень рад за тебя, брат. Желаю тебе всевозможных успехов. Уверен, ты будешь счастлив", - написал Неймар в инстаграме.