Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Неймар - о переходе Коутиньо в "Барселону": рад за тебя, брат

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил полузащитника Филиппе Коутиньо с переходом из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Очень рад за тебя, брат. Желаю тебе всевозможных успехов. Уверен, ты будешь счастлив", - написал Неймар в инстаграме.
Теги: Неймар Коутиньо Барселона
Сегодня, 20:46
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не брат ты мне(с) laughing


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.